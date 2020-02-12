Скачать
Среда, 12.02.2020
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака
Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)
Galaxy S20: что известно о новых флагманах Samsung (Видео)

Погода не щадит: NASA отложило запуск корабля Cygnus к МКС

Погода не щадит: NASA отложило запуск корабля Cygnus к МКС
05:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости науки:НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля.

Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) перенесен еще на сутки - на 14 февраля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Northrop Grumman и NASA назначили следующую попытку запуска корабля на 14 февраля в 15:43 по времени Восточного побережья США с тем, чтобы дождаться улучшения погоды, воспользоваться дополнительным временем для проверки замененных датчиков наземных систем управления, а также обновить загруженные перед стартом важнейшие материалы для проведения исследований. Погодные условия в районе космодрома на 80% благоприятны для проведения запуска", - говорится в сообщении.

Согласно скорректированным планам, 16 февраля американский грузовой корабль должен будет состыковаться с МКС.

"Старичок" опять в строю: NASA восстановило связь с "Вояджер-2"

Первоначально запуск планировалось осуществить еще в понедельник с космодрома NASA Уоллопс, который расположен на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Он был отменен менее чем за три минуты до старта в связи возникшими техническими проблемами в наземных системах управления, а также неблагоприятными погодными условиями. Повторную попытку планировалось предпринять 13 февраля.

Корабль в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль, должен доставить на МКС около 3,6 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В США запусти исследовательский зонд к Солнцу

Это будет уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, МКС, Antares, Cygnus.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
02 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
03 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
04 Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
05 Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
СМИ: США достигли соглашения с &quot;Талибаном&quot;
СМИ: США достигли соглашения с "Талибаном"
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Минцифры получит €25 миллионов от ЕС: куда пойдут эти деньги
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь