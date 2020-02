В США запусти исследовательский зонд к Солнцу

Аппарат Solar Orbiter, отправленный ракетой-носителем Atlas V с мыса Канаверал в США, начал миссию к Солнцу.

Трансляцию запуска вело NASA.

"Solar Orbiter, новая совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и NASA по изучению Солнца, стартовал в 23:03 по местному времени в воскресенье, на ракете Atlas V с пускового комплекса на станции ВВС США "Мыс Канаверал" во Флориде", - сообщили в американском космическом агентстве.

В 12:24 по местному времени в понедельник диспетчеры миссии в Европейском центре космических операций в Дармштадте, Германия, получили сигнал от космического аппарата, свидетельствующий об успешном развертывании его солнечных панелей.

LIVE NOW: #SolarOrbiter, an @ESA and NASA collaboration, is set for its journey to the Sun! Tune in to see liftoff of this mission that will provide the first-ever images of the Sun’s poles: https://t.co/W3wMEfPxvB

— NASA (@NASA) February 10, 2020