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В США запусти исследовательский зонд к Солнцу

В США запусти исследовательский зонд к Солнцу
10:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:Учеными США был запущен исследовательский зонд, который направлен для изучения Солнца.

Аппарат Solar Orbiter, отправленный ракетой-носителем Atlas V с мыса Канаверал в США, начал миссию к Солнцу.

Трансляцию запуска вело NASA.

"Solar Orbiter, новая совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и NASA по изучению Солнца, стартовал в 23:03 по местному времени в воскресенье, на ракете Atlas V с пускового комплекса на станции ВВС США "Мыс Канаверал" во Флориде", - сообщили в американском космическом агентстве. 

США отменили запуск ракеты-носителя Antares

В 12:24 по местному времени в понедельник диспетчеры миссии в Европейском центре космических операций в Дармштадте, Германия, получили сигнал от космического аппарата, свидетельствующий об успешном развертывании его солнечных панелей. 

Solar Orbiter находится на уникальной траектории, которая позволит ему предоставить человечеству первые в мире изображения полюсов Солнца. Эта траектория включает 22 близких приближения к Солнцу, в результате чего космический аппарат приблизится к орбите Меркурия для изучения Солнца и его влияния на космос.

Первый близкий проход к Солнцу Solar Orbiter совершит в 2022 году.

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США, Спутник, НАСА, Космос.
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