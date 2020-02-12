В Помпеях археологи нашли древнюю фреску с изображением боя гладиаторов

Новости науки:Сцена была нарисована на стене здания, которое функционировало как таверна и бордель.

Хотя гладиаторские бои возникли отнюдь не в Римской империи, именно в эти времена они обрели наибольшую популярность. Итальянские археологи недавно обнаружили в Помпеях древнюю фреску, на которую нанесли изображение битвы мурмиллона и фракийца.

Хорошо сохранившаяся фреска, недавно обнаруженная в Помпеях - римском городе, разрушенном извержением Везувия в 79 г. н.э. - изображает заключительный акт гладиаторской битвы: один из воинов просит о пощаде, в то время как победитель ожидает указания, убить или пощадить своего противника.

Известно, что итальянские археологи обнаружили картину во время проведения раскопок в Regio V, участке площадью 54 акра, который в настоящее время закрыт для публики.

В заявлении Массимо Осанны, директора археологического парка Помпеи, говорится, что это учреждение было крайне популярным среди гладиаторов города. На мурале размером 1,12 на 1,5 метров изображены гладиаторы двух типов: мурмиллон, вооруженный коротким прямым мечом, изогнутым щитом и характерным хохлатым шлемом, а также фракиец с меньшим щитом и кривым клинком.

Последний получил серьезное ранение, а художник нарисовал его с поднятым пальцем вверх в знак пощады о милости. Известно, что это не единственная находка на территории Regio V, которая удивила ученых своим сохранившимся видом.