Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов

Новости науки:Космическое агенство объявило о наборе новых астронавтов для полетов на Луну и Марс в рамках новой программы Artemis.

Агентство будет принимать заявки на участие в программе Artemis, которая предусматривает отправку людей на Луну и на Марс, с 2 по 31 марта 2020 года. В сообщении НАСА отмечается, что сейчас у США есть 48 действующих астронавтов, которые периодически посещают МКС, однако агентству нужно больше людей, "чтобы управлять космическими кораблями".

Кандидаты на участие в программе должны иметь американское гражданство, а также диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии или математики. В качестве альтернативы НАСА называет степень доктора медицины или прохождение курсов подготовки летчиков-испытателей.

Будущие астронавты также должны иметь минимум 1 тыс. часов налета в качестве командира реактивного воздушного судна или иметь двухлетний опыт работы в смежной сфере.

Программа Artemis, которую НАСА представило в 2019 году, будет состоять из трех этапов. Первый из них — Artemis 1 — предусматривает непилотируемый полет в 2020 году установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап программы Artemis 2 включает в себя облет Луны с экипажем в 2022 году. На третьем этапе миссии Artemis 3 НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну — уже в 2024 году, а также отправить их к Марсу в 2030-х годах.