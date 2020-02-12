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Среда, 12.02.2020
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Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов
Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов

Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов

Есть желающие? NASA объявило о наборе новых астронавтов
17:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Космическое агенство объявило о наборе новых астронавтов для полетов на Луну и Марс в рамках новой программы Artemis.

Агентство будет принимать заявки на участие в программе Artemis, которая предусматривает отправку людей на Луну и на Марс, с 2 по 31 марта 2020 года. В сообщении НАСА отмечается, что сейчас у США есть 48 действующих астронавтов, которые периодически посещают МКС, однако агентству нужно больше людей, "чтобы управлять космическими кораблями".

Кандидаты на участие в программе должны иметь американское гражданство, а также диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии или математики. В качестве альтернативы НАСА называет степень доктора медицины или прохождение курсов подготовки летчиков-испытателей.

Будущие астронавты также должны иметь минимум 1 тыс. часов налета в качестве командира реактивного воздушного судна или иметь двухлетний опыт работы в смежной сфере.

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Программа Artemis, которую НАСА представило в 2019 году, будет состоять из трех этапов. Первый из них — Artemis 1 — предусматривает непилотируемый полет в 2020 году установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап программы Artemis 2 включает в себя облет Луны с экипажем в 2022 году. На третьем этапе миссии Artemis 3 НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну — уже в 2024 году, а также отправить их к Марсу в 2030-х годах.

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НАСА, Космос, Наука, Астронавты.
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