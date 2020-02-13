Готовимся к буре: разрушительные вспышки на Солнце происходят чаще, чем считалось

Новости науки:Солнечные штормы разрушающей силы могут происходить чаще, чем считалось ранее.

Наше Солнце ежесекундно посылает огромное количество энергии, чья интенсивность настолько высока, что могла бы мгновенно прекратить всю жизнь на планете, если бы работа магнитного поля Земли в какой-то момент дала даже самый незначительный сбой. Поглощая большое количество заряженных частиц, магнитный щит нашей голубой планеты создает завораживающие полярные сияния, которые можно пронаблюдать на высоких широтах Земли. Однако в истории нашего мира уже не раз происходили события, способные полностью уничтожить и без того хрупкую атмосферу единственного пристанища человека во Вселенной. Кроме того, солнечные штормы разрушающей силы могут происходить даже чаще, чем это считалось ранее. Так что по этому поводу говорят ученые?

Несмотря на то, что Солнце представляет собой вполне заурядную желтую звезду средней светимости, периодически и она способна удивлять человечество своим непокорным нравом. Суровые проявления космической непогоды, которые мы знаем в качестве солнечных бурь, сжимают магнитный щит Земли, высвобождая при этом достаточно энергии, чтобы надолго лишить города и даже страны доступа к электричеству. Ослепляя спутники, нарушая радиосигналы и выводя из строя все электроприборы, солнечные бури до сих пор остаются одними из наиболее опасных для развития человечества феноменов окружающего нас космоса. Согласно статье, опубликованной на портале livescience.com, сильные всплески электромагнитной активности нашей звезды могут происходить даже чаще, чем это предполагалось ранее.

Так, в новом исследовании космической погоды, ученые проанализировали каталог изменений магнитного поля Земли, начиная с 1868 года. Выяснилось, что годы, которые показали самые сильные всплески геомагнитной активности, совпали с самыми сильными солнечными бурями в истории человечества. Было обнаружено, что сильные штормы, способные нарушить работу некоторых спутников и систем связи, произошли в 42 из последних 150 лет, в то время как наиболее экстремальные штормы, повлекшие еще более значительный ущерб, происходят с периодичностью один раз в 25 лет.

Наиболее ранние упоминания о проявлениях солнечных бурь были зарегистрированы еще в конце XIX века, когда сбои в телеграфной связи стали впервые упоминаться в официальных документах. По мере того, как распространение радио и авиационной техники стало постепенно набирать свои обороты, возникновение полярных сияний в северных широтах нашей планеты все чаще стало связываться с таинственными помехами в работе электрооборудования.

Одним из наиболее резонансных случаев того времени стала геомагнитная буря в мае 1921 года, которая вызвала массовые перебои в работе радио и телеграфов по всему миру. Источники утверждают, что Северные и Южные сияния тогда были наблюдаемы в более низких широтах, чем обычно, причем одна из обсерваторий утверждала, что она обнаружила южное сияние с острова Самоа, расположенного всего в 13 градусах к югу от геомагнитного экватора.

Другим ярким случаем проявления вспыльчивого характера нашего Солнца стала мощная вспышка, пронесшаяся над нашей планетой в ноябре 2003 года. Тогда высокоэнергетический заряд нарушил работу спутников связи и привел к поломке нескольких космических аппаратов. Спустя почти два десятилетия после последнего мощного солнечного шторма, когда мы стали как никогда ранее зависимыми от спутников и электроэнергии, Земля в очередной раз встала на грани еще одного потенциально разрушительного события, о последствиях которого мы можем только догадываться.

Как бы то ни было, даже теоретическое прогнозирование периодов наиболее сильных проявлений солнечной активности может помочь человечеству наилучшим образом подготовиться к очередной вспышке.