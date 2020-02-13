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Обнаружено столкновение черной дыры и нейтронной звезды

Обнаружено столкновение черной дыры и нейтронной звезды
13:07 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Используя одни из самых чувствительных детекторов на сегодняшний день, команда ученых обнаружила одну странность.

В прошлом году благодаря детекторам гравитационных волн LIGO и Virgo астрономам удалось засечь уникальную космическую катастрофу — столкновение нейтронной звезды и черной дыры. Но есть в нем кое-что необычное…

Согласно новому исследованию, они не обнаружили даже краткой вспышки света, вызванной столкновением черной дыры и нейтронной звезды. И это при том, что невероятно яркую звезду буквально разрывает на части колоссальная сила притяжения черной дыры!Что это значит? Никто не может сказать наверняка. По словам физика Моргана Фрейзера данное обстоятельство "может означать что угодно.

Возможно, черная дыра поглотила звезду без остатка. Возможно, сигнал был слишком слабый. Возможно и то, что мы его попросту пропустили", признается ученый.

Что любопытно, так это необычные характеристики участников столкновения. Один объект был в три раза больше Солнца по массе, второй — в пять раз меньше.

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И черная дыра, и нейтронная звезда рождаются из "умерших" светил, но никогда еще астрономы не видели настолько крошечную черную дыру, чтобы ее масса была в пять раз меньше массы Солнца — равно как и нейтронную звезду, которая превышала бы Солнце по массе в несколько раз.

Существует и еще одна любопытная гипотеза. Нейтронная звезда может все еще находиться в процессе постепенного поглощения черной дырой, так что точка разрыва для нее попросту не наступила. А может быть мы и вовсе имеем дело с новым, еще не знакомым ученым видом космических явлений — возможно, среди огромных массивов данных, поступающих от телескопов, рано или поздно удастся найти верные сведения.

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Исследования, Космос, Наука, Черная дыра.
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