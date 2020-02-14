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Крупный астероид в ближайшие выходные может столкнуться с Землей

Крупный астероид в ближайшие выходные может столкнуться с Землей
15:56 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Астероид пересечет земную орбиту в эту субботу.

Астрономы засекли потенциально опасный астероид, который достаточно велик, чтобы устроить землянам ядерную зиму или вовсе уничтожить на нашей планете все живое. 

Согласно информации, собранной НАСА, приближающийся астероид является более массивным, чем самое высокое здание во всем мире.

CNEOS НАСА (Центр изучения околоземных объектов) обнаружил астероид as 163373 (2002 PZ39). Согласно записям CNEOS, этот космический объект в настоящее время приближается к нашей планете со скоростью примерно 54717 км/час.

Обнаружено столкновение черной дыры и нейтронной звезды

Астероид 163373 (2002 PZ39) имеет диаметр в 990 метров, что делает его гораздо больше, чем Burj Dubai, известный как самое высокое здание во всем мире.

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Исследования, Земля, Космос, Наука, Астероид, Крупный астероид.
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