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Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование

Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование

Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
19:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Солнце, превратившись в красного гиганта, разрушит пояс астероидов и обратит в пыль все его крупные тела.

Под действием солнечного излучения разные участки поверхности астероидов прогреваются неравномерно. Это может привести к изменениям их вращения, которые со временем станут весьма значительными. Такое явление называется YORP-эффектом, и по мере старения Солнца он будет проявляться намного сильнее.

Приближаясь к исчерпанию топлива для продолжения термоядерных реакций, звезды солнечного типа переходят на ветвь красных гигантов, становятся холоднее, больше и ярче. Пройдя и эту фазу, через несколько миллиардов лет Солнце окончательно станет белым карликом и останется в таком виде неопределенно долго. К тому времени все его окружение станет совершенно иным.

"Когда обычная звезда достигает ветви гигантов, ее светимость достигает максимума в 1000 – 10 тысяч раз больше обычной светимости Солнца, - говорит астрофизик из Уорикского университета Димитри Верас (Dimitri Veras). - Потом звезда сжимается до белого карлика с размерами порядка Земли и яркостью слабее, чем у Солнца. Поэтому на этапе гигантов YORP-эффект весьма важен, но потом становится уже несущественным".

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В статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Верас совместно с коллегой из США Дэниелом Ширисом (Daniel Scheeres) рассмотрел влияние YORP-эффекта будущего гигантского Солнца на судьбу пояса астероидов, расположенного между орбитами современных Марса и Юпитера. Проведенное моделирование показало, что под действием усилившегося излучения звезды астероиды диаметром более 200 метров раскрутятся до таких скоростей, что будут разорваны центробежными силами.

"YORP-эффект в подобных системах невероятно силен и действует быстро, - добавляет Димитри Верас. - За время порядка миллиона лет наш астероидный пояс не просто будет разрушен, но разрушится быстро и безжалостно. И все - за счет одного только солнечного света".

Такую судьбу, по-видимому, встречают аналогичные астероидные структуры в других звездных системах, похожих на нашу. Ученые замечают, что спектры многих белых карликов содержат линии "металлов", близкие по составу к веществу астероидов. Результаты новой работы позволяют объяснить эту особенность.

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По-видимому, подобные белые карлики имели достаточно массивные пояса астероидов, однако, проходя по ветви гигантов, разрушили их. Часть ее осталась на орбите рассеянным пылевым облаком, а часть оказалась поглощена, придав полумертвому белому карлику некоторые "спектральные черты" погибших астероидов.

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Солнце, Гибель, Астероиды, YORP-эффект.
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