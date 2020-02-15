В NASA выбрали четыре возможные миссии для исследования дальнего космоса

Новости науки:В рамках программы Discovery космическое ведомство США планирует изучить Венеру, а также совершить полеты к спутникам Юпитера и Нептуна.

В NASA назвали четыре исследовательских проекта, которые в будущем могут организовать в рамках программы Discovery: ее целью станет фундаментальное изучение Солнечной системы при ограниченном финансировании.

Специалисты космического ведомства выбрали проекты DAVINCI+, TRIDENT, IVO и VERITAS.

DAVINCI+ и VERITAS призваны исследовать Венеру: первая программа должна изучать состав атмосферы планеты, вторая - производить картографирование. В рамках TRIDENT космический аппарат может отправиться к Тритону - спутнику Нептуна. А миссия IVO направлена на изучение Ио - спутника Юпитера.

Каждый из выбранных проектов получит три миллиона долларов, которые разработчики потратят на детальные концепт-проекты. Из четырех проектов планируют отобрать два в 2021 году. Запуск миссий может состояться в ближайшие десять лет.