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Потенциал технологий: ИИ сможет распознать инфаркт и инсульт по анализу крови

Потенциал технологий: ИИ сможет распознать инфаркт и инсульт по анализу крови
21:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:ИИ был впервые использован для точного измерения кровотока в исследовании, проведенном компаниями UCL и Barts Health NHS Trust.

Болезнь сердца является ведущей глобальной причиной смерти. Снижение уровня кровотока, которое часто поддается лечению, является распространенным симптомом многих заболеваний сердца. Международные организации, как правило, рекомендуют проводить анализы для измерения кровотока пациента, однако многие из них являются инвазивными и несут в себе определенные риски.

Доступные неинвазивные оценки кровотока, в том числе визуализация сердечно-сосудистого магнитного резонанса (CMR), до настоящего времени было очень сложно анализировать. Новый тип искусственного интеллекта сможет изучать эти анализы.

Результаты исследования искусственного интеллекта могут предсказать вероятность смерти от сердечного приступа или инсульта у пациентов. Этими данными могут воспользоваться врачи при рекомендации методов лечения, чтобы улучшить кровоток у больных людей.

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"Это исследование демонстрирует потенциал технологии визуализации с помощью искусственного интеллекта для улучшения выявления заболеваний сердца. Эта система может приблизить клиницистов к созданию более точной медицины для оптимизации ухода за пациентами. Мы надеемся, что этот метод визуализации может спасти жизни в будущем" - Питер Келлман, Национальный институт здравоохранения США.

 

В рамках обучения искусственного интеллекта ученые взяли снимки CMR более 1 тыс. человек. После изучения искусственным интеллектом медики сравнивали его прогноз с мнением квалифицированных врачей. Кроме того, на этих данных нейросеть научилась предсказывать возможность инфаркта или инсульта даже лучше, чем врачи.

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Инсульт, Инфаркт, Наука, Искусственный интеллект, Кровь, ИИ, Нейросеть.
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