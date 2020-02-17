Еще 60 спутников: SpaceX продолжает воплощать грандиозный план Starlink

Новости науки:Компания SpaceX уже в третий с начала 2020 года запустила на орбиту ракету Falcon 9.

Запуск состоялся 17 февраля в 17:05 (по киевскому времени). SpaceX запустила многоразовую ракету-носитель Falcon 9. Старт с 15,5 тоннами груза состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск прошел успешно. Правда первая ступень ракеты не приземлился на баржу (как было запланировано), а упала в океан.

Но в SpaceX надеются, что он уцелел. Поэтому ее планируют найти и восстановить работу этой ступени.

Запуск ракеты Falcon 9

Что известно о проекте Starlink

Это идея создания системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. После шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру.