SpaceX озвучила дату первой пилотируемой миссии космического корабля Crew Dragon

Лишь несколько бюрократических процедур отделяет SpaceX от первого пилотируемого запуска к МКС корабля Crew Dragon с астронавтами на борту. Старт запланирован на 7 мая. Еще немного и SpaceX отберет у Роскосмоса контракт на доставку американцев на МКС.

Представители NASA сообщили, что компания SpaceX провела все необходимые подготовительные мероприятия для отправки на орбиту корабля Crew Dragon с экипажем на борту. Теперь предстоит заполнить множество документов, пишет BI.

Пилотируемый полет Crew Dragon

Старт предварительно запланирован на 7 мая. Это будет первый полет человека в космос на частном комическом корабле. Все тестовые полеты Crew Dragon прошли гладко, включая испытания системы спасения экипажа, и теперь SpaceX должна решить дела с бумагами, чтобы получить окончательный допуск к пилотируемым полетам.

The Crew Dragon spacecraft that will fly @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug to and from the @Space_Station undergoing electromagnetic interference testing pic.twitter.com/qSh8QHfwrn

— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2020