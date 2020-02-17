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Понедельник, 17.02.2020
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Не один, а уже два: ESA отправит новую миссию по наблюдению за Солнцем

Не один, а уже два: ESA отправит новую миссию по наблюдению за Солнцем
20:32 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:ESA планирует запустить на орбиту Земли два спутника нового проекта по изучению процессов, идущих в солнечной короне в видимом диапазоне волн.

ESA в 2022 году запустит миссию по изучению Солнца Proba-3.

Proba-3 станет третьим по счету исследовательским проектом в рамках программы PROBA (PRoject for OnBoard Autonomy), в которой инженеры ESA занимаются тестированием создания недорогих спутников и проведения различных научных исследований.

Два спутника Proba-3 будут изучать солнечную корону в видимом диапазоне, а также процессы, идущие в ней. Зонды будут летать на расстоянии 144 м друг от друга по высокоэллиптической околоземной орбите, создавая коронограф, который будет защищен от рассеянного солнечного света — это позволит обеспечить четкость получаемых изображений.

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Один из спутников будет выполнять роль экрана для Солнца, а второй в это время изучать звезду, заявленная продолжительность миссии составляет около двух лет. Сейчас ESA занимается тестированием оборудования Proba-3. Запуск миссии назначен на 2022 год, однако изначально срок запуска Proba-3 на орбиту уже переносился с 2020 на 2021 год.

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Космос, Солнце, Наука, Миссия, ESA, Космическое агенство.
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