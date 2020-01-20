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Инженеры из ESA спроектировали устройство для получения кислорода из лунной пыли

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Инженеры из ESA спроектировали устройство для получения кислорода из лунной пыли
17:48 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Инженеры из ESA представили прототип устройства для получения кислорода из лунной пыли.

В будущем оно позволит вырабатывать необходимое количество кислорода для дыхания лунных колонистов, говорится на сайте Европейского космического агентства (ESA).

На Луне нет кислорода в достаточном для дыхания количестве, — а с собой будущие колонисты смогут привести крайне ограниченный запас газа, которого хватит в лучшем случае на несколько недель.

Тем временем, кислород содержится в лунной пыли или в реголите — исследование материала на Земле показало, что кислород составляет от 40% до 45% его объема. Газ в реголите заперт внутри оксидных минералов — теперь инженеры из ESA придумали, как его извлечь.

В основе устройства лежит метод, называемый электролизом расплавленной соли. Он предполагает добавление реголита в чашу с расплавленной солью хлорида кальция, нагретой до 950 °C.

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После этого на смесь подается электрический ток, который вытягивает кислород из пыли. Расплавленная соль действует как электролит, позволяя кислороду проходить через него и затем собираться на аноде, где его можно собирать и использовать.

В будущем доработанная версия устройства будет отправлена на Луну для тестирования, говорится в сообщении ESA.

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Исследование, Луна, Инженеры, Кислород, ESA, Лунная пыль.
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