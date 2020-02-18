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NASA установит на марсоход мощный лазер (Видео)

NASA установит на марсоход мощный лазер (Видео)
09:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости науки:Температура инфракрасного лазерного луча будет доходить до 10 000 градусов.

Ровер NASA Curiosity уже 8 лет путешествует по поверхности Марса. В 2020 у аппарата начались проблемы, однако уже совсем скоро ему на смену отправят новый ровер – Mars 2020, который получит передовое научное оборудование и настоящий лазер.

Особенности лазера и его назначение

Комплекс ChemCam на Curiosity служит для расчистки пути и может расплавлять небольшие предметы, сообщает SlashGear.

Mars 2020 оснащен более передовой системой SuperCam, которая сможет буквально расщеплять объекты на расстоянии 7 метров. 

Что интересно, ровер будет анализировать спектр полученных паров, определяя на месте, нужно ли отправлять информацию на Землю или она не стоит дальнейших исследований. Для поиска нужных для испарения объектов в системе SuperCam задействован искусственный интеллект, который также позволит точно проводить прицеливание.

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Зеленый лазер, который входит в комплект SuperCam, способен определять молекулярный состав материалов и основан на технологии, которую называют спектроскопией комбинационного рассеивания.

Марсоход получит микрофоны

В дополнение ко всему ровер оснастят микрофоном, который даст возможность ученым слушать, как лазер попадает в цель. Звук должен меняться в зависимости от свойств материала. Еще один микрофон будет захватывать звуки во время движения, спуска и посадки.

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Исследования, Космос, Лазер, Марс, Наука, Марсоход, Марс-2020.
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