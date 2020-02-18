Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)

Новости науки:PHASA-35 был спроектирован и построен за 20 месяцев в рамках сотрудничества между BAE Systems и Prismatic Ltd.

Разработчики PHASA-35 заявляют, что инновационный аппарат призван стать промежуточным звеном между самолетами и спутниками: высота его полета может достигать 21 тысячи метров.

Псевдоспутник PHASA-35 (Persistent High Altitude Solar Aircraft 35) от британской компании BAE Systems, работающий на солнечной энергии, выполнил свой первый полет. Испытания состоялись на полигоне Вумера на юге Австралии при поддержке Лаборатории оборонной науки и техники Великобритании (DSTL) и австралийской Организации оборонной науки и техники (DSTG), сообщается на сайте разработчика.

Беспилотный аппарат, имеющий размах крыльев в 35 метров, создан для полетов на очень больших высотах (до 21 тысячи метров) в верхних слоях земной атмосферы, в то же время он способен мониторить и обнаруживать лесные пожары и осуществлять наблюдение над морем. Срок нахождения в полете может достигать нескольких месяцев или даже года.

Отмечается, что по конфигурации PHASA-35 напоминает сверхлегкий беспилотник Airbus Zephyr, также работающий на солнечных батареях. Его первые испытания состоялись в Аризоне в 2018 году.

По словам разработчиков, PHASA-35 должен стать промежуточным звеном между обычными самолетами и спутниками. Аппарат способен нести до 15 килограммов полезной нагрузки (системы для оказания помощи при бедствиях или оборудование для научных миссий либо обеспечения связью труднодоступных районов).

При подключении к другим технологиям и ресурсам он предоставит как военным, так и коммерческим клиентам возможности, которые недоступны для существующих сегодня аппаратов.

Следующий тестовый полет PHASA-35 запланирован на конец 2020 года. Через несколько месяцев после завершения программы летных испытаний намерены начать поставки беспилотников клиентам.