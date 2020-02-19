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Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника (Видео)

Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника (Видео)
12:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости науки:Южнокорейский спутник предназначен для исследования биологических тенденций в океане и мониторинга изменений в атмосфере.

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 вывела в космос спутники JCSAT-17 (Япония) и GEO-KOMPSAT-2B (Южная Корея).

Что известно о запуске

19 февраля 2020 года в 00:18 компания Arianespace успешно вывела на геостационарную трансферную орбиту два спутника общей массой более 10 тонн, сообщает "Лига. Новости".

Тяжелую ракету-носитель Ariane 5 ECA запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане (северо-восточное побережье Южной Африки). 

На орбиту вывели телекоммуникационный спутник связи JCSAT 17 для японского оператора и океанографический спутник GEO-Kompsat 2B для Южной Кореи.

Что известно о японском спутнике

JCSAT-17 собран американской компанией Lockheed Martin на базе модернизированной платформы A2100 для компании SKY Perfect JSAT. Расчетный срок службы – 15 лет, стартовая масса – 5857 килограмм.

Спутник будет работать в S-, С- и Ku-диапазонах над 136 меридианом восточной долготы, подавая сигнал на Японию и окружающие регионы.

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Что известно о южнокорейском спутнике

GEO-KOMPSAT 2B (он же Cheollian 2B) – собранный в Южной Корее метеоспутник местного аэрокосмического исследовательского института, который будет следить за биологическими тенденциями в океане и мониторить события в атмосфере.

Это второй спутник программы: первый запустили в декабре 2018 года. Его масса – 3379 кг, срок жизни – 10 лет.

Аппарат поместят над меридианом восточной долготы 128,2 градусов: он сможет обмениваться данными с двумя другими GSO-спутниками наблюдения – американским TEMPO, который запустят в 2022 году и европейским Sentinel-4, который выйдет на орбиту в 2023 году.

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Наука, Ariane 5, Спутники, Запуск ракеты, Ракета Ariane-5.
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