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"Черный гигант" принесет ужасное бедствие: исследование

"Черный гигант" принесет ужасное бедствие: исследование
22:07 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователями предсказана скорая колоссальная вулканическая катастрофа.

Ученые Камборнской горной школы в Великобритании предсказали скорую катастрофу, связанную с разрушением крупного вулкана в Южной Америке.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Вулкан Тунгурауа в Эквадоре, также известный как "Черный гигант", демонстрирует признаки нестабильности на склонах, что может привести к колоссальному оползню. Причиной является недавняя вулканическая активность и дисбаланс между поступающей и извергаемой магмой, что привело к деформации западного фланга горы и нарастающему напряжению.

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Тунгурауа часто проявлял активность начиная с 1999 года, когда пришлось эвакуировать 25 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов. Предыдущее крупное извержение "Черного гиганта" произошло около 3000 лет назад и вызвало частичный обвал западного фланга конуса вулкана.

Оползень из камней, почвы, снега и воды накрыл площадь, равную 80 квадратным километрам. После этого конус постепенно восстановился, достигнув высоты пяти километров.

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Извержение вулкана, Вулкан, Тунгурауа, Черный гигант.
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