Происхождение гибридов колумбийских ядовитых лягушек было выявлено учеными

Новости науки:Этот недавно появившийся вид ядовитых лягушек — результат скрещивания между Oophaga anchicayensis и очень опасным Oophaga lehmanni.

Биологи из Канады, Колумбии и США выяснили, что происхождение малоизученной популяции колумбийских лягушек-гибридов — результат естественного размножения, а не деятельности торговцев экзотическими животными. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Molecular Ecology.

"Мы обнаружили, что эти уникальные гибридные лягушки появились более 20 лет назад — до того, как они стали объектом незаконного оборота — и живут только в небольшом участке джунглей, — рассказывает один из исследователей, сотрудник Университета Саскачевана Андрес Поссо-Терранова. — Наше исследование поможет колумбийскому правительству понять, что это за лягушки и почему их нужно сохранять".

Такие животные высоко ценятся на международном черном рынке, и коллекционеры любят их за разнообразные цветные узоры на теле. Каждая лягушка стоит до двух тысяч долларов, что побуждает местных обнищавших людей продавать их торговцам. Но колумбийское правительство проводит кампанию с местными жителями, чтобы предложить альтернативные источники дохода, которые могли бы остановить торговлю редкими видами.

Заметив уникальность колумбийских гибридных лягушек, команда исследователей взяла образцы тканей более 170 особей и сделала их фотографии, чтобы лучше классифицировать и выяснить их происхождение. Для анализа данных ученые использовали самые современные инструменты для изучения генома лягушек. Авторы показали, что поток генов между гибридом и двумя другими группами лягушек ограничен. Это означает, что все они продолжают жить вместе друг с другом.

По словам ученых, это не тот случай, когда гибриды начинают размножаться с "родительскими" видами, и в конечном итоге вытесняют их. Эти особи являются результатом естественного процесса размножения. Исследователи обнаружили, что два "чистых" вида обитают на разных высотах, и, вероятно, они в конечном итоге расширили свой ареал и начали скрещиваться друг с другом.