Скачать
Четверг, 20.02.2020
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Панихида по Героям Небесной Сотни: В Киеве участвовали более сотни человек
Панихида по Героям Небесной Сотни: В Киеве участвовали более сотни человек
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля

Происхождение гибридов колумбийских ядовитых лягушек было выявлено учеными

Происхождение гибридов колумбийских ядовитых лягушек было выявлено учеными
12:26 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Этот недавно появившийся вид ядовитых лягушек — результат скрещивания между Oophaga anchicayensis и очень опасным Oophaga lehmanni.

Биологи из Канады, Колумбии и США выяснили, что происхождение малоизученной популяции колумбийских лягушек-гибридов — результат естественного размножения, а не деятельности торговцев экзотическими животными. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Molecular Ecology.

"Мы обнаружили, что эти уникальные гибридные лягушки появились более 20 лет назад — до того, как они стали объектом незаконного оборота — и живут только в небольшом участке джунглей, — рассказывает один из исследователей, сотрудник Университета Саскачевана Андрес Поссо-Терранова. — Наше исследование поможет колумбийскому правительству понять, что это за лягушки и почему их нужно сохранять".

Такие животные высоко ценятся на международном черном рынке, и коллекционеры любят их за разнообразные цветные узоры на теле. Каждая лягушка стоит до двух тысяч долларов, что побуждает местных обнищавших людей продавать их торговцам. Но колумбийское правительство проводит кампанию с местными жителями, чтобы предложить альтернативные источники дохода, которые могли бы остановить торговлю редкими видами.

Из саранчи сделали миноискатель: смогут ли насекомые-киборги заменить саперов

Заметив уникальность колумбийских гибридных лягушек, команда исследователей взяла образцы тканей более 170 особей и сделала их фотографии, чтобы лучше классифицировать и выяснить их происхождение. Для анализа данных ученые использовали самые современные инструменты для изучения генома лягушек. Авторы показали, что поток генов между гибридом и двумя другими группами лягушек ограничен. Это означает, что все они продолжают жить вместе друг с другом.

По словам ученых, это не тот случай, когда гибриды начинают размножаться с "родительскими" видами, и в конечном итоге вытесняют их. Эти особи являются результатом естественного процесса размножения. Исследователи обнаружили, что два "чистых" вида обитают на разных высотах, и, вероятно, они в конечном итоге расширили свой ареал и начали скрещиваться друг с другом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Животные, Наука, Лягушки, Ядовитые лягушки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
02 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
03 Итоги дня 19 февраля: эскалация на Донбассе и эвакуация украинцев из Китая
04 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
05 Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в Минздраве развеяли ложные слухи
Коронавирус в Украине: в Минздраве развеяли слухи
В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля
В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля
Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек
Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек
Как встречать Масленицу в 2020 году?
Как встречать Масленицу в 2020 году?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь