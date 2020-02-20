Вылечат все? Алгоритм MIT открыл несколько новых видов антибиотиков

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Acinetobacter baumannii бактерией, представляющей наибольшую угрозу здоровью человека из-за его устойчивости к антибиотикам. По сообщению издания Financial Times, новые антибиотики также можно направить против туберкулеза и C. difficile — бактерии, которая может поражать кишечник и вызывать диарею.
Алгоритм, открывший новый антибиотик, обучили анализу структур более 2 500 молекул для оценки их антибактериальных свойств. Затем ИИ провел поиск в библиотеке из 100 млн молекул, чтобы предсказать их способность бороться с конкретными патогенами.
Алгоритм разработан исследователем Региной Барзилай из MIT, которая специализируется на приложениях для глубинного изучения химии и онкологии.
"Остается открытым вопрос о том, действительно ли инструменты машинного обучения делают что-то полезное в здравоохранении и как мы можем развивать их, чтобы они стали рабочими лошадками в фармацевтической промышленности, — отметила Барзилай. — Наш шаг показывает, как можно адаптировать этот инструмент".
Вывод инструмента на рынок будет сопряжен "со значительными трудностями", однако ученые отмечают, что открытие лекарственных препаратов — это одно из наиболее перспективных применений ИИ.