Вылечат все? Алгоритм MIT открыл несколько новых видов антибиотиков

Новости науки:Алгоритм глубинного изучения открыл новые антибиотики, которые могут лечить более 30 лекарственно-устойчивых заболеваний.

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Acinetobacter baumannii бактерией, представляющей наибольшую угрозу здоровью человека из-за его устойчивости к антибиотикам. По сообщению издания Financial Times, новые антибиотики также можно направить против туберкулеза и C. difficile — бактерии, которая может поражать кишечник и вызывать диарею.

Алгоритм, открывший новый антибиотик, обучили анализу структур более 2 500 молекул для оценки их антибактериальных свойств. Затем ИИ провел поиск в библиотеке из 100 млн молекул, чтобы предсказать их способность бороться с конкретными патогенами.

Алгоритм разработан исследователем Региной Барзилай из MIT, которая специализируется на приложениях для глубинного изучения химии и онкологии.

"Остается открытым вопрос о том, действительно ли инструменты машинного обучения делают что-то полезное в здравоохранении и как мы можем развивать их, чтобы они стали рабочими лошадками в фармацевтической промышленности, — отметила Барзилай. — Наш шаг показывает, как можно адаптировать этот инструмент".

Вывод инструмента на рынок будет сопряжен "со значительными трудностями", однако ученые отмечают, что открытие лекарственных препаратов — это одно из наиболее перспективных применений ИИ.