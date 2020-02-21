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Пятница, 21.02.2020
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В Германии упал метеорит: Ученые установили, что это "зародыш" планеты

В Германии упал метеорит: Ученые установили, что это "зародыш" планеты
17:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости науки:Ученые из Германского университета расследуют подробности падения на землю метеорита.

Ученые из Вестфальского университета имени Вильгельма II в Мюнстере заявили о том, что метеорит, который упал в сентябре 2019 году в Германии, является планетезималями, то есть, "зародыша" планеты.

Об этом сообщает исследоване университета.

Так, планетологи опубликовали отчет об изучении камня весом всего 24,5 грамма, который местный житель нашел у себя во дворе после взрыва метеорита в небе. Ученым помогали коллеги из полутора десятка научных учреждений. 

В Карелии упавший метеорит попал на видео

"Палеонтологи выяснили, что метеорит содержит минералы, образовавшиеся при наличии воды на небольших планетезималях, сформировавшиеся в самые ранние периоды существования Солнечной системы", - сообщили в результатах исследования.

Также сообщается, что метеорит относится к весьма редкому виду углеродных хондритов. На данный момент это единственный камень такого типа, который упал с неба, найденный на территории Германии. С помощью сканирующего электронного микроскопа было установлено, что в его составе есть такие минералы, как карбонаты и листовые силикаты, которые и образуются в присутствии воды. 

Возраст метеорита оценивается в 4,56 миллиарда лет, то есть он старше Земли.

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мир, Планета, Метеорит, "Зародыш".
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