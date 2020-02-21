Обнаружены новые следы скрещиваний между ранними видами людей

Новости науки:Общие предки неандертальцев и денисовцев на территории Евразии взаимодействовали и скрещивались с более ранними и примитивными видами Homo.

Сегодня мы остались единственным видом людей на Земле, хотя некогда сапиенсы, покинув Африку, встречались и с неандертальцами, и с денисовцами и даже скрещивались с ними. Общие предки этих популяций отделились от ветви сапиенсов около 750 тысяч лет назад, мигрировав на территорию Евразии. По-видимому, здесь они обнаружили еще более древних и примитивных гоминин - и, опять же, скрещивались с ними.

Общие предки этих популяций отделились от ветви сапиенсов около 750 тысяч лет назад, мигрировав на территорию Евразии. По-видимому, здесь они обнаружили еще более древних и примитивных гоминин - и, опять же, скрещивались с ними. Следы этого архаичного генома обнаруживаются в ДНК более поздних неандертальцев и даже современных жителей Европы. Об этом Алан Роджерс (Alan Rogers) и его коллеги из Университета штата Юта пишут в новой статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Ученые использовали данные Simons Genome Diversity Project и сравнили ДНК современных жителей Франции и Великобритании, а также представителей западно-африканского народа йоруба плюс геномы неандертальцев из пещеры Виндия в Хорватии и Денисовой пещеры на Алтае, а также самих денисовцев из той пещеры. Определив общие фрагменты ДНК, Роджерс и его соавторы рассмотрели и смоделировали несколько возможных сценариев того, как именно возникли и распространились эти гены. В результате они получили новую и весьма сложную картину миграций и взаимодействий ранних людей.

Череп "дманисского гоминида" Homo erectus

Впервые предки людей выбрались из Африки около 1,9 миллиона лет назад, и вскоре по Евразии распространились архаичные виды Homo, такие как человек прямоходящий - H. erectus. Примерно 700 тысяч лет назад этот путь повторили общие предки неандертальцев и денисовцев. На новом континенте они разделились: древнейшие определенно неандертальские останки датируются возрастом около 430 тысяч лет.

Однако прежде популяция их общих предков прошла сквозь "бутылочное горлышко" - по оценкам Роджерса и его коллег, ее численность падала до 15 тысяч человек. Примерно тогда же они скрещивались с местными архаичными Homo, получив некоторые их гены еще до разделения на неандертальцев и денисовцев. По данным ученых, около двух процентов неандертальской ДНК было получено от этих ранних людей.

Когда позднее, около 80 тысяч лет назад, из Африки в Евразию пришли уже сапиенсы, они встретили разделившиеся на два вида - неандертальцев и денисовцев - "западную" и "восточную" популяции. Скрещиваясь с ними, они получили и некоторые фрагменты ДНК еще более архаичных видов, которые таким образом сохранились вплоть до нашего времени.