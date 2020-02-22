Скачать
Суббота, 22.02.2020
Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
"Этот год будет лучше": Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%
Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча (Видео)
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)

Номер один для удобрения: "необычная" подкормка растений на Марсе

Номер один для удобрения: "необычная" подкормка растений на Марсе
18:30 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости науки:Ученые решили использовать мочу как основной источник для удобрения растений на Марсе.

Ученые отметили, что выращивание растений на Марсе требует дополнительных усилий и для этого нужно много воды и пространства. При этом в космос затратно отправлять дополнительные материалы. Учитывая это, исследователи из Вагенингенского университета обратили внимание на струвит — это фосфатный минерал, который они получали из человеческой мочи на очистных сооружениях.

В теплицах исследователи посадили семена фасоли в общей сложности в 60 горшках, которые были заполнены либо имитируемой лунной или марсианской почвой, либо обычной земной почвой. Половина горшков содержала 15 граммов струвита, в то время как в других горшках не было удобрений. Все растения автоматически поливались, при этом днем в теплице поддерживалась температура 20 ºC, а ночью — 18 ºC.

По мере прорастания бобовых растений проводился мониторинг их длины. Ученые отметили, что наибольший рост показали все растения с запасом струвита. Особенно хорошо развивались те растения, которые росли в лунной и земной почве.

Человеческие тела - в компост: испытана новая технология

Растения, которые росли в имитационной марсианской почве тоже дали плоды, хотя сделали это на неделю позже. Тем не менее, их рост может быть значительно увеличен, если использовать большее количество струвита, отметили исследователи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Марс, Наука, Растение, Моча, Удобрение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
02 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
03 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
04 "Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
05 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Количество зараженных в Италии стремительно растет
Количество зараженных в Италии стремительно растет
&quot;Результаты положительные&quot;: эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Brexit: Британия возвращает &quot;культовый&quot; дизайн паспортов (Фото)
Британия возвращает "культовый" дизайн паспортов
Номер один для удобрения: &quot;необычная&quot; подкормка растений на Марсе
Номер один для удобрения: "необычная" подкормка растений на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь