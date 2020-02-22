Номер один для удобрения: "необычная" подкормка растений на Марсе

Новости науки:Ученые решили использовать мочу как основной источник для удобрения растений на Марсе.

Ученые отметили, что выращивание растений на Марсе требует дополнительных усилий и для этого нужно много воды и пространства. При этом в космос затратно отправлять дополнительные материалы. Учитывая это, исследователи из Вагенингенского университета обратили внимание на струвит — это фосфатный минерал, который они получали из человеческой мочи на очистных сооружениях.

В теплицах исследователи посадили семена фасоли в общей сложности в 60 горшках, которые были заполнены либо имитируемой лунной или марсианской почвой, либо обычной земной почвой. Половина горшков содержала 15 граммов струвита, в то время как в других горшках не было удобрений. Все растения автоматически поливались, при этом днем в теплице поддерживалась температура 20 ºC, а ночью — 18 ºC.

По мере прорастания бобовых растений проводился мониторинг их длины. Ученые отметили, что наибольший рост показали все растения с запасом струвита. Особенно хорошо развивались те растения, которые росли в лунной и земной почве.

Растения, которые росли в имитационной марсианской почве тоже дали плоды, хотя сделали это на неделю позже. Тем не менее, их рост может быть значительно увеличен, если использовать большее количество струвита, отметили исследователи.