Крысиный интеллект: почему эти грызуны настолько умные

Новости науки:Ученые выяснили, что крысы способны к взаимовыручке.

Люди избегали крыс всегда. Мало того, ассоциируя их с разнообразными опасными заболеваниями, человек старался разместить свое жилище подальше от этих вороватых животных. Лишь только в конце 19-го века человек взглянул на своего маленького соседа с уважением и то лишь потому, что крысам нашлось применение в научных целях. Так, именно благодаря крысам в распоряжении человечества появились антибиотики; именно крысы помогли нам установить, как и почему на нас влияют алкоголь, наркотики и радиация, и именно крысы помогли человечеству подойти ближе к разгадке генома человека. Новое же исследование, проведенное специалистами из Университета Сент-Эндрюса и Университета Берна в Швейцарии, позволило нам узнать, что крысы обладают целым рядом социальных качеств, в частности, эти невероятно умные животные оказались способными к взаимовыручке.

Как известно, большинство животных предпочитает оставаться в пределах места своего рождения на протяжении всей жизни. Это, казалось бы, универсальное правило выживания не действует только на двух представителей нашей планеты — на человека и крыс, которые часто оказываются в неизвестных им ранее местах благодаря своему неуемному любопытству. Помимо постоянной жажды приключений, человека и крысу сближает еще одна способность — способность к языку. Известно, что крысы отличаются невероятным интеллектом, позволяющим им использовать до 5 тысяч разнообразных звуков при общении с сородичами. Помимо всего прочего, грызуны с радостью помогают друг другу в сложных ситуациях, но, как выяснилось, только в том случае, если сначала им помогает другая крыса.

Наличие у крыс столь интересного качества можно объяснить тем, что животные используют этот трюк для снижения информационной нагрузки во время общения, сообщает портал phys.org. Буквально делая одолжения друг другу, животные сотрудничают с сородичами, запоминая особь, которой будет необходимо ответить взаимностью в дальнейшем. Доктор Манон Швайнфурт из Школы психологии и нейробиологии в Сент-Эндрюсе, которая руководила исследованием, также отметила, что по сравнению с человеком, крысы запоминают лишь последний эпизод встречи с партнером, не объединяя воедино несколько предыдущих событий.

Для того, чтобы понять, почему крысы оказывают взаимопомощь, основываясь лишь на последней встрече, ученые решили проверить память крыс, связав их уникальное качество с недостатком памяти. В результате проведения любопытного эксперимента, ученые выяснили, что крысы все же могут вспомнить, что происходило в далеком прошлом, однако при взаимодействии с сородичами они используют только самые последние данные о встрече с партнером. Таким образом, поведение крыс еще больше сближает этих животных с людьми, так как согласно мнению ученых, мы взаимодействуем с социумом аналогичным образом в случае, когда нам по каким-то причинам трудно вспомнить точное поведение партнера после нескольких с ним взаимодействий. Учитывая, что это описанное исследование являлось первым в своем роде, ученые уверены, что им необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько распространено подобное поведение в природе.