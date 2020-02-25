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Зеленую водоросль возрастом в один миллиард лет нашли в Китае

Зеленую водоросль возрастом в один миллиард лет нашли в Китае
10:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости науки:Уточняется, что находка была найдена на территории северного Китая, обнаруженной окаменелости примерно один миллиард лет.

Ученые обнаружили в северном Китае новый вид древних водорослей.

Об этом сообщает Newsweek.

Как сообщается, возраст обнаруженных зеленых водорослей может достигать миллиарда лет.

Окаменелые останки растения были обнаружены на формации Нанфен, насчитывающей миллиард лет, в северной провинции Ляонин, которая граничит с Северной Кореей.

"Если наша интерпретация верна, то P. antiquus из формации Нанфен, насчитывающий около миллиарда лет, представляет собой один из самых ранних известных многоклеточных хлорофитов", - говорят авторы исследования.

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Возраст в миллиард лет считается одним из древнейших примеров многоклеточного хлорофита - группы зеленых водорослей из подразделения Chlorophyta, которые, как считается, сыграли ключевую роль в до-мезозое (225 миллионов лет назад) и более старых экосистемах. Несмотря на свою старость, найденные водоросли совместимы с большим количеством зеленых водорослей, которые все еще встречаются сегодня.

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Китай, Наука, Находка, Водорости, Зеленая водоросль.
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