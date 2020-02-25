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NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на планете Марс

NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на планете Марс
13:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости науки:В результатах миссии были описаны 24 землетрясения с магнитудой от 3 до 4.

Американский модуль InSight Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зарегистрировал сотни землетрясений на планете Марс.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на результаты миссии модуля.

"InSight от NASA обнаружил сотни "марсотрусов" на Марсе, среди которых около 20 были более значительными", - говорится в сообщении.

В отличие от Земли, где землетрясения происходят ближе к поверхностности, эпицентры "марсотрусов" были зафиксированы на глубине от 30 до 50 километров.

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Отмечается, что исследователи надеялись зафиксировать более мощные землетрясения, благодаря которым они бы смогли получить больше информации по внутренней части красной планеты. Однако, это еще не произошло.

Причина землетрясений на Марсе пока не известна.

Как отмечает портал, миссия InSight еще продлится около года, а в NASA надеются в течение этого времени получить больше данных о Марсе.

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Исследования, НАСА, Космос, Марс, Наука, Миссия, Планета Марс, InSight.
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