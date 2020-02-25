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Машина времени: потоки лавы помогли ученым понять утрату фауны на острове Реюньон

Машина времени: потоки лавы помогли ученым понять утрату фауны на острове Реюньон
21:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Потоки лавы рассказали историю утраты биоразнообразия на тропическом острове в течение 600 лет.

Остров Реюньон является частью архипелага Маскарен, в который также входят Родригес и Маврикий, где обитала вымершая птица додо. Ученые изучали образцы растительности, которые в течение 600 лет застывали в лаве на склонах вулкана Питон-де-ла-Фурнез, одного из самых активных в мире.

"Эта серия потоков лавы дает представление о развитии растительности на протяжении нескольких столетий, до и после прибытия людей. Они служат машиной времени, которая позволяет нам заглянуть в прошлое" - Себастьян Альберт, ведущий автор исследования.

Исследователи обнаружили, что до появления постоянных поселений людей в лесах преобладали крупные виды растений, обычно большие деревья. Во время и после заселения людей в 17-м веке на острове вымерли животные, поедающие фрукты (например, гигантские черепахи и летучие лисицы), а также резко сократилось число крупных деревьев. К 1800 году их почти не осталось.

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"Глобальное сокращение популяций крупных позвоночных, вероятно, будет иметь серьезные последствия для восстановления тропических лесов во всем мире. Сохранение взаимного взаимодействия растений и животных является обязательным условием" - Себастьян Альберт, ведущий автор исследования.

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Исследование, Ученые, Наука, Вулкан, Лава, Остров Реюньон.
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