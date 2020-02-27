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Восьмичасовая операция: вьетнамские врачи впервые пересадили руку от живого донора

Восьмичасовая операция: вьетнамские врачи впервые пересадили руку от живого донора
06:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Во Вьетнаме впервые в истории пересадили руку с кистью от живого донора.

Во Вьетнаме прошла первая в истории операция, в ходе которой медики пересадили руку с кистью от живого донора. Сделать это удалось хирургам из Центрального ханойского военного госпиталя № 108, пишет ТАСС.

Операция прошла 21 января. Пациентом стал 31-летний мужчина, который в результате производственной травмы, полученной в 2016 году, получил множественные переломы руки. Из-за того, что травма оказалась очень тяжелой, врачи вынуждены были ампутировать мужчине руку ниже предплечья.

Донором выступил пациент, который также получил производственную травму — хирурги ампутировали ему руку из-за возможного заражения крови. При этом конечность сохранила свои основные функции и была признана пригодной для пересадки.

"Операция, проведенная в 108-м госпитале, стала первым в мировой хирургической практике случаем пересадки конечности от живого донора. Операция продолжалась в течение восьми часов, с 10 утра до 6 вечера. Хирургам пришлось соединить 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей", - говорит Нгуен Тхе Хоанг, хирург, руководитель операции

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Сейчас пациент, которому была выполнена пересадка, проходит реабилитацию. По словам врачей, функции кисти и предплечья у него постепенно восстанавливаются.

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Вьетнам, Трансплантация, Рука, Хирургия, Пересадка.
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