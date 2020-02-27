Обнаружена новая мини-Луна вращающуюся вокруг Земли

Новости науки:Центр малых планет Международного астрономического союза (MPC ) добавил мини-Луну 25 февраля 2020 года.

Американские астрономы обнаружили новую редкую мини-Луну, вращающуюся вокруг Земли. Наш новый астероидный спутник пробудет здесь всего несколько месяцев.

Мини-луна была названа 2020 CD3, но также известна как C26FED2.

Он был обнаружен астрономами из Каталины в Университете Аризоны 15 февраля 2020 года.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Другие обсерватории подтвердили находку, указав "что этот объект временно привязан к Земле и никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено”

Мини-луны-это небольшие астероиды, которые петляют вокруг Земли в течение некоторого времени, прежде чем она вырвется на свободу и улетит обратно в глубокий космос.