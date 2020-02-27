Специальный механизм: почему головастики "высасывают пузыри" с поверхности воды

Новости науки:Ученые из Университета Коннектикута пришли к выводу, что головастики преодолевают поверхностное натяжение жидкости, высасывая пузыри воздуха.

Головастики часто живут в воде с низким уровнем кислорода, где скрывается меньше хищников, но это также означает, что им нужен способ добраться до достаточного для дыхания количества воздуха, который находится на поверхности воды. У головастиков есть жабры, однако они обычно не позволяют получить нужного количества кислорода для поддержания жизнедеятельности.

В самый ранний период своей жизни головастики слишком малы, чтобы прорваться сквозь поверхностное натяжение жидкости и получить необходимую порцию кислорода. Теперь исследователи обнаружили специальный механизм, который помогает организмам обойти эту проблему.

Используя высокоскоростную макровидеографию, ученые со скоростью 500–1 000 кадров в секунду сняли около 100 коротких роликов о дыхании головастиков. Анализ записей показал, что эти земноводные используют никогда ранее не описанный дыхательный механизм, который ученые назвали "высасыванием пузырей" с поверхности воды.

Исследователи изучили головастиков от пяти видов лягушек и обнаружили, что все они способны надувать свои легкие в течение нескольких дней после вылупления, несмотря на то, что они слишком малы для доступа к воздуху. Таким образом, они все пользуются одним и тем же механизмом дыхания.