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Специальный механизм: почему головастики "высасывают пузыри" с поверхности воды

Специальный механизм: почему головастики "высасывают пузыри" с поверхности воды
16:08 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из Университета Коннектикута пришли к выводу, что головастики преодолевают поверхностное натяжение жидкости, высасывая пузыри воздуха.

Головастики часто живут в воде с низким уровнем кислорода, где скрывается меньше хищников, но это также означает, что им нужен способ добраться до достаточного для дыхания количества воздуха, который находится на поверхности воды. У головастиков есть жабры, однако они обычно не позволяют получить нужного количества кислорода для поддержания жизнедеятельности.

В самый ранний период своей жизни головастики слишком малы, чтобы прорваться сквозь поверхностное натяжение жидкости и получить необходимую порцию кислорода. Теперь исследователи обнаружили специальный механизм, который помогает организмам обойти эту проблему.

Используя высокоскоростную макровидеографию, ученые со скоростью 500–1 000 кадров в секунду сняли около 100 коротких роликов о дыхании головастиков. Анализ записей показал, что эти земноводные используют никогда ранее не описанный дыхательный механизм, который ученые назвали "высасыванием пузырей" с поверхности воды.

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Исследователи изучили головастиков от пяти видов лягушек и обнаружили, что все они способны надувать свои легкие в течение нескольких дней после вылупления, несмотря на то, что они слишком малы для доступа к воздуху. Таким образом, они все пользуются одним и тем же механизмом дыхания.

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Исследование, Ученые, Наука, Дыхание, Головастики.
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