В восемь раз больше Земли: обнаружена новая экзопланета

Новости науки:Объект, который по размеру примерно в восемь раз больше Земли, теоретически может иметь условия для существования жизни.

Экзопланета K2-18b находится на расстоянии 124 световых лет от Земли и вращается вокруг красного карлика K2-18. Период ее вращения составляет 33 дня, радиус в 2,6 раза больше Земли, а масса превышает массу нашей планеты примерно в восемь раз.

Еще в 2019 году в ее атмосфере обнаружили водяной пар — при этом точный состав, плотность атмосферы и наличие кислорода рядом с поверхностью планеты оставались неизвестными.

Исследователи в новой работе подтвердили, что атмосфера богата водородом и содержит значительное количество водяного пара. Они также обнаружили, что уровни других химических веществ, таких как метан и аммиак, были ниже, чем ожидалось для этого объекта. Можно ли отнести эти уровни к достаточным для начала биологических процессов, еще неизвестно.

Затем ученые использовали состав атмосферы, чтобы смоделировать условия на ее поверхности. Анализ показал, что максимальная степень водородной оболочки для K2-18b составляет около 6% от массы планеты.