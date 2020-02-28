Скачать
Пятница, 28.02.2020
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима

Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной
07:41 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователям пока не известна причина такого сильного взрыва.

Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва. Некоторые специалисты сравнивают открытие по значимости с обнаружением первых костей динозавров.

Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в центре галактики, удаленной от Земли на 390 миллионов световых лет и находящейся в скоплении Змееносца.

Выброс энергии был таким сильным, что пробил гигантскую брешь в плазме, окружающей скопление. В эту полость могли бы поместиться 15 галактик Млечный Путь.

В восемь раз больше Земли: обнаружена новая экзопланета

Ученые и раньше наблюдали брешь через рентгеновские телескопы, однако тогда они отвергали идею, что феномен носит взрывной характер. Эта гипотеза подтвердилось в ходе наблюдений с помощью радиотелескопов и других инструментов, улавливающих разные длины волн: рентгеновской обсерватории Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии и радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в Индии.

В будущем будут проведены более тщательные наблюдения с использованием 4096 антенн MWA вместо 2048.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Космос, Наука, Вселенная, Мощный взрыв, Взрыв во Вселенной.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
04 Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года
05 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вражеские обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Температурные &quot;качели&quot; и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
От -5° до +10° и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
Минздрав: Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус
Грипп в Украине опаснее, чем коронавирус из Китая
В Google Translate появились новые языки
В Google Translate появились новые языки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь