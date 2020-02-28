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Планетарную туманность CVMP 1 смогли зафиксировать с помощью телескопа (Фото)

Планетарную туманность CVMP 1 смогли зафиксировать с помощью телескопа (Фото)
17:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:CVMP 1 является самой красивой и чрезвычайно большой туманностью в космосе.

При помощи телескопа обсерватории Gemini Observatory астрономы получили снимок планетарной туманности CVMP 1, расположенной в созвездии Циркуль. Она имеет форму песочных часов и давно привлекает внимание ученых всего мира.

Ее появление - результат гибели красного гиганта. Это чрезвычайно крупные звезды, к числу которых относятся такие светила, как Арктур, Мира и Альдебаран. По астрономическим меркам CVMP 1 - весьма быстротечное явление, что еще больше подогревает интерес к ней астрономов.

Планетарные туманности образовываются в результате сброса внешних оболочек сверхгигантов и красных гигантов на поздних стадиях эволюции этих светил. Рождение планетарной туманности - важная составляющая эволюции галактик.

CVMP 1

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По состоянию на сегодня в Млечном Пути астрономы выявили уже примерно полторы тысячи планетарных туманностей.

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Млечный путь, Снимок, Туманность, CVMP 1, Планетарная туманность, Gemini Observatory, Циркуль.
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