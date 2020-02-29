Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
На видео, размещённом на Youtube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе, видно, что 28 февраля в 22.00 по местному времени (29 февраля в 07.00 мск) прототип Starship SN1 разорвался на части.
При этом, как отмечается в видео, в ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом.
RIP Starship SN1 @SpacePadreIsle https://t.co/q7uE0inhf8
and @LabPadre clips:https://t.co/ZVovRMHcw2 pic.twitter.com/lASfiOTJNs
— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 29, 2020
В ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 разорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.