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Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)

Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)
15:10 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:В результате Starship SN1 лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на высоту 10-20 метров и упали.

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.

На видео, размещённом на Youtube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе, видно, что 28 февраля в 22.00 по местному времени (29 февраля в 07.00 мск) прототип Starship SN1 разорвался на части.

При этом, как отмечается в видео, в ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом. 

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В ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 разорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.

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Взрыв, Космос, Наука, Starship, Прототип корабля Starship.
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