Может ли звезда-изгой выкинуть Землю из Солнечной системы?

Новости науки:Наша планета обречена странствовать по бесконечным пустошам галактики.

Хотя это маловероятно, однако существует возможность, что проходящие звезды, проносясь мимо Земли, могут увлечь ее за собой и выбросить из Солнечной системы, утверждает астрофизик Пол Саттер.

Согласно Саттеру, наша планета, будучи выброшенной в глубины межзвездного пространства, обречена странствовать по бесконечным пустошам нашей галактики, и любая жизнь на ней быстро исчезнет и станет невозможной.

В случае такого сценария риск в том, что Земля переживет гравитационный удар проходящей звезды. Астрономы часто называют это "проблемой трех тел" - гравитационное взаимодействие трех тел намного более хаотично и непредсказуемо, чем в случае с двумя телами.

Проблема в том, что когда имеешь дело с тремя объектами, то любое небольшое отклонение или сдвиг могут привести к огромным изменениям за чрезвычайно короткий промежуток времени.

Согласно предыдущим исследованиям, звезда, проходящая через нашу солнечную систему под прямым углом с достаточной массой, должна была бы "пройти в пределах орбиты Юпитера, чтобы иметь хороший шанс сбить нас с нашей орбиты; в противном случае ее гравитационное влияние будет несущественно", отмечает Саттер.

Это страшная мысль, но шансы на это были и останутся бесконечно малыми.