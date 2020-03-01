Невероятно: найдены сохранившиеся клетки и ДНК возрастом 75 млн лет

Новости науки:Возможность того, что ДНК может выжить в течение десятков миллионов лет, в настоящее время не признана научным сообществом.

Алида Бейлль (Институт палеонтологии и палеоантропологии позвоночных, Академия наук Китая) и Мэри Швейцер (Государственный университет Северной Каролины, Музей естественных наук Северной Каролины, Университет Лунда и Музей Скалистых гор) проводили микроскопический анализ фрагментов черепа птенцов динозавров. В одном фрагменте было замечено несколько прекрасно сохранившихся клеток в кальцинированных хрящевых тканях по краям кости. Две хрящевые клетки все еще были связаны между собой межклеточным мостиком, морфологически совместимым с концом деления клетки. Внутри также был виден темный материал, напоминающий ядро клетки. Одна хрящевая клетка сохранила темные удлиненные структуры, морфологически совместимые с хромосомами. Это первая находка такого рода, до этого целые сохранившиеся клетки такого возраста еще ни разу не удавалось обнаружить.

Эти новые данные подтверждают другие результаты, которые предполагают, что ДНК в той или иной форме может сохраняться в мезозойских тканях, и закладывают основу для будущих усилий по извлечению и секвенированию ДНК из других очень древних окаменелостей в лабораториях по всему миру. Исследование опубликовано в журнале National Science Review.

Затем ученые пытались определить, сохранились ли оригинальные молекулы в этом динозавровом хряще. Команда выполнила иммунологический и гистохимический анализ черепа другого птенца Hypacrosaurus из того же места гнездования в лаборатории Швейцера в Северной Каролине. Исследователи обнаружили, что органический матрикс, окружающий окаменевшие клетки хряща, реагировал на антитела коллагена II, доминирующего белка в хряще у всех позвоночных. Этот иммунологический тест подтверждает наличие в этом динозавре остатков оригинальных хрящевых белков.

Фотографии хрящевых клеток черепа птенцов гипакрозавра. Слева видны две клетки в конце деления клеток с материалом, соответствующим конденсированным ядрам. В центре изображение другой клетки с большим увеличением показывает хромосомы. Справа — изолированная хрящевая клетка динозавра, которая реагирует с пятном ДНК йодидом пропидия (красная точка внутри клетки). Это пятно указывает на то, что в этой 75-миллионной хрящевой клетке все еще есть эндогенная ДНК динозавра.

Исследователи также выделили отдельные клетки хряща Hypacrosaurus и применили два ДНК-пятна, DAPI (4-, 6-диамидино-2-фенилиндол) и PI (йодид пропидия). Они специфически связываются с фрагментами ДНК в существующем материале, и некоторые из изолированных клеток динозавра демонстрировали внутреннее положительное связывание по той же схеме, что и современные клетки. Это позволяет предположить, что оригинальная ДНК динозавра сохранилась в первозданном виде.

Эти новые впечатляющие результаты дополняют растущее свидетельство того, что клетки и некоторые из их биомолекул могут сохраняться в глубоком времени. Они предполагают, что ДНК может сохраняться в течение десятков миллионов лет, и мы надеемся, что это исследование будет стимулировать ученых, работающих над древней ДНК, использовать новую методологию, чтобы раскрыть все неизвестные молекулярные секреты, которые есть у древних тканей - Алида Бейлль, институт палеонтологии и палеоантропологии позвоночных, Академия наук Китая