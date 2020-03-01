Первый случай: ученые нашли планету, используя новый метод

Новости науки:Астрономы впервые обнаружили планету с помощью радиоволн.

Исследователи из Нидерландского института радиоастрономии обнаружили звезду GJ 1151, оказалось, что у нее есть планета, масса которой всего лишь в пять раз превышает массу Земли. Это первый случай обнаружения небесного тела с помощью радиоволн.

Радиоволны звезды, которые обнаружили ученые, возникли из-за взаимодействия между магнитным полем небесного тела и орбитальной планетой. Однако ранее исследователи не могли обнаружить даже такие явления, на этот раз им помог новый метод.

Они объяснили, что эти волны можно обнаружить, когда планета проходит между Землей и своей звездой. При вращении она вызывает небольшие провалы в свете звезды. Именно это явление и можно обнаружить в положении небесного тела, когда она притягивается планетой.

Телескоп LOFAR, расположенный в Нидерландах, при сканировании неба выявил несколько таких излучений. Одной из них была звезда GJ 1151.

Планеты звезды могут быть скрыты, поэтому команда провела наблюдения с использованием специального оборудования — так они и обнаружили экзопланету. Ученые отмечают, что чем массивнее планета, тем больше вероятность ее обнаружения.