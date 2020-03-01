Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
Главные события недели: новые 200 гривень, распространение коронавируса и эскалация в Сирии
Главные события недели
"Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
"Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате

Первый случай: ученые нашли планету, используя новый метод

Первый случай: ученые нашли планету, используя новый метод
20:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы впервые обнаружили планету с помощью радиоволн.

Исследователи из Нидерландского института радиоастрономии обнаружили звезду GJ 1151, оказалось, что у нее есть планета, масса которой всего лишь в пять раз превышает массу Земли. Это первый случай обнаружения небесного тела с помощью радиоволн.

Радиоволны звезды, которые обнаружили ученые, возникли из-за взаимодействия между магнитным полем небесного тела и орбитальной планетой. Однако ранее исследователи не могли обнаружить даже такие явления, на этот раз им помог новый метод.

Они объяснили, что эти волны можно обнаружить, когда планета проходит между Землей и своей звездой. При вращении она вызывает небольшие провалы в свете звезды. Именно это явление и можно обнаружить в положении небесного тела, когда она притягивается планетой.

Телескоп LOFAR, расположенный в Нидерландах, при сканировании неба выявил несколько таких излучений. Одной из них была звезда GJ 1151.

Может ли звезда-изгой выкинуть Землю из Солнечной системы?

Планеты звезды могут быть скрыты, поэтому команда провела наблюдения с использованием специального оборудования — так они и обнаружили экзопланету. Ученые отмечают, что чем массивнее планета, тем больше вероятность ее обнаружения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Ученые, Наука, Астрономия, Звезда, Планета, Радиоволны, Небесное тело.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
02 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
03 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
04 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
05 В Украине стартует "Большое строительство"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава дипломатии ЕС об Идлибе: Есть только политическое решение этого кризиса
Боррель об Идлибе: Есть только политическое решение этого кризиса
День в ООС: погиб украинский военнослужащий, шестеро раненых
День в ООС: погиб украинский военнослужащий, шестеро раненых
ПТРК &quot;Javelin&quot; от США получит не только Украина: кто в списке
ПТРК "Javelin" от США получит не только Украина: кто в списке
Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь