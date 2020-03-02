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Молодая планета "рассказала", как зарождается планетарная система

Молодая планета "рассказала", как зарождается планетарная система
21:08 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрофизики из Сиднея выяснили, как зарождаются планетарные системы.

Астрофизики обнаружили молодую планету, расположенную на расстоянии 150 световых лет от Земли. Ее открытие пролило свет на механизм формирования планетарной системы. Планета DS Tuc Ab, которая вращается вокруг звезды в двойной системе, сформировалась без сильного воздействия гравитационного притяжения второй звезды.

"Мы ожидали, что тяга второй звезды наклонит вращающийся диск из газа и пыли, который когда-то окружал главную звезду, то есть произойдет процесс, искажающий орбиту планеты", — рассказывает доктор Бенджамин Монтет, научный сотрудник Университет Нового Южного Уэльса. — "Но мы не нашли никаких доказательств того, что орбита планеты подверглась этому воздействию. Мы также обнаружили, что планета сформировалась в результате относительно спокойных процессов — это означает, что планеты, подобные Земле, могут выжить в двойных системах, подобных этой".

Доктор Монтет работал с международной группой исследователей на телескопах Магеллана, расположенных в обсерватории Лас Кампанас в Чили. Они использовали спектрограф Planet Finder для измерения эффекта Росситера-Маклафлина, представляющего собой относительный угол между орбитой планеты и осью вращения ее звезды.

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Они обнаружили, что планета DS Tuc Ab вращается вокруг своей звезды приблизительно под углом 12 градусов от оси. Этот небольшой наклон свидетельствует о том, что тяга от звезды-компаньона существенно не наклонила орбиту протопланетного диска, где сформировалась DS Tuc Ab. В то время как планеты в Солнечной системе имеют малый наклон, для таких планет, как DS Tuc Ab, это необычно.

"Большинство подобных планет вращаются вокруг своей звезды под случайными углами, иногда достигая 90 градусов с осью их звезды", — говорит доктор Монтет. — "Система DS Tuc является первым доказательством того, что более высокие орбитальные углы не определяются в начале жизни звезды, они, скорее всего, представляют собой эффект, возникающий позже".

Первый случай: ученые нашли планету, используя новый метод

Открытой планете сейчас всего 40 млн лет. Пока астрофизикам известно менее, чем о десяти подобных планетах, которые считаются молодыми в планетарном измерении.

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