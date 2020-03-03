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У человека вкуснее: биологи выяснили "меню" чаек

У человека вкуснее: биологи выяснили "меню" чаек
14:39 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Британские ученые узнали, почему чайки так падки на объедки.

Чайки — всеядные мусорщики, способные, кажется, сожрать что угодно. Однако ученые выяснили, что чайка предпочтет своровать то лакомство, которое уже побывало в руках человека.

Новое исследование британских ученых предполагает, что сельдевые чайки (Larus argentatus) предпочитают съедобные продукты, на которые пал выбор человека. Вероятно, это одна из причин, почему этот конкретный вид так хорошо приспособился к жизни в приморских городах.

Предыдущее исследование, проведенное Гумасом и ее коллегами, показало, что чайки определенно могут считывать поведение человека и реагировать на него. Мы знаем, что домашние животные хорошо распознают жесты и мимику человека, но вот у диких животных с этим обычно возникают проблемы. Чайки же реагируют не только на банальные отгоняющие жесты, но и просто на зрительный контакт!

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Исследователи предоставили чайкам выбирать между двумя абсолютно одинаковыми лепешками. Одну из них просто оставили лежать на столе, в то время как вторую некоторое время подержал в руках и понюхал человек. Удивительно, но почти 80% из всех чаек выбирали ту, что побывала в руках человека, а большинство при этом сразу же рискнули попробовать добычу на вкус.

"Наша работа демонстрирует, что для чаек куда более привлекательна пища, с которой человек уже вступал в контакт. Это своего рода форма социальной адаптации, и чайки понимают, что раз это ел человек — то и для них пища будет более чем приемлемой", - пишут авторы исследования.

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Исследование, Птица, Чайка, Объедки.
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