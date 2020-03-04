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Выяснилось, что попугаи понимают основы теории вероятностей

Выяснилось, что попугаи понимают основы теории вероятностей
09:33 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые считают, что это открытие доказывает, что понимание теории вероятности и статистики не является уникальной чертой приматов, как считалось ранее.

Новозеландские учёные выяснили, что попугаи могут гибко изменять свою стратегию поведения, оценивая шансы на достижение успеха.

Специалисты заполнили прозрачные коробки определённым количеством "счастливых" чёрных и "несчастливых" разноцветных палочек. Они вытаскивали их из контейнеров, держа в закрытой руке, а новозеландские кеа (Nestor notabilis) должны были угадать в какой руке находится чёрная палочка. Если попугаи справлялись с задачей, то они получали еду.

Птицы могли посмотреть внутрь коробок и определить сколько "счастливых" палочек туда положили учёные. Это помогло пернатым оценить вероятность того, что человек вытянет их.

Новозеландские кеа не только правильно определяли, сколько чёрных палочек находится в коробках, но и правильно оценивали относительную вероятность того, что человек вытянет именно их, а не цветные палочки.

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Птицы справлялись с этой задачей, даже когда учёные вставляли в коробки перегородки, загораживали их прозрачной ширмой, чтобы птицы не могли подсматривать а также вытягивали только чёрные или цветные палочки. Попугаи корректировали свои действия, а также запоминали жульничающих учёных и отказывались проводить с ними другие эксперименты.

Открытие того, что эти пернатые умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев значительно меньше в процентном отношении, чем у человека, и при этом он имеет совершенно иную структуру, — заявили нейрофизики.

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Исследования, Ученые, Наука, Попугаи.
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