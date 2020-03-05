Солнце уже ждет: Комета Атлас приближается к Солнцу (Видео)

Новости науки:В настоящее время она выглядит как нечеткая звезда 11-й величины в Большой Медведице - легкая цель для бытовых телескопов.

В конце мая комета войдет внутрь орбиты Меркурия, пройдя всего лишь 0,25 АС от Солнца.

Никто не знает, что произойдет, когда ледяное ядро кометы подвергнется воздействию солнечного тепла в упор.

С одной стороны, она может просто рассыпаться в ближайшие недели, а с другой стороны, она может значительно посветлеть. Она имеет необычно малое расстояние перигелия внутри орбиты Меркурия, что хорошо предсказывает получение этих замороженных газов, яростно шипящих.

В настоящий момент комета ATLAS находится за орбитой Марса. Даже на таком большом расстоянии он уже светлеет, увеличив яркость в 100 раз с начала февраля.

К концу мая комета может стать такой же яркой, как звезда 1-й величины.