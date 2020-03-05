Исследователи обнаружили возможную ДНК динозавра

Новости науки:Если предположения ученых подтвердятся, это будет означать, что генетический материал может храниться в окаменелостях гораздо дольше, чем предполагалось.

Ученые обнаружили в хряще динозавра, который обитал на Земле около 75 миллионов лет назад, скопление хорошо сохранившихся клеток. По словам исследователей, им удалось найти "что-то, что химически согласуется и реагирует как ДНК", сообщает "Популярная механика".

В ходе исследования ученые изучали черепа двух молодых динозавров, которые хранились с 1980-х годов. Им удалось обнаружить множество крошечных округлых структур. Некоторые из них содержат темное вещество, напоминающее ядро клетки, и спутанные образования, которые напоминают хромосомы.

"Я не могла в это поверить, мое сердце почти перестало биться", — заявила палеонтолог позвоночных Алида Бейлль из Академии наук Китая. По словам молекулярного палеонтолога Мэри Швейцер, которая присоединилась к исследованию после первого изучения черепов, окаменелости тираннозавра могут сохранять белковые клетки на протяжении миллионов лет.

"Я даже не хочу называть это ДНК, потому что из осторожности я не хочу преувеличивать результаты исследования. В этих клетках есть что-то, что химически согласуется и реагирует как ДНК", - заявила она.

Одна из причин, почему повторение сценария "Парка Юрского периода" невозможно, заключается в том, что ДНК не хранится так долго. Период ее полураспада составляет 521 год, через примерно 5,3 миллиона лет нити ДНК становятся нечитаемыми. Найденным же черепам 75 миллионов лет.

Исследователи утверждают, что обнаружили несколько интересных клеток, две из которых все еще связаны, словно они замерли на последних этапах деления. Клетки динозавров сравнили с окрашенными хрящевыми клетками эму, которые продемонстрировали аналогичное внутриклеточное содержимое — белки и ядра.

Чтобы узнать больше, ученые добавили в клетки антитела доминирующего белка хряща, известного как коллаген II. То, как реагировал органический матрикс, предполагает, что подобный белок может содержаться и в самих клетках. "Данный иммунологический тест подтверждает наличие в динозавре остатков оригинальных хрящевых белков", — пояснила Швейцер.