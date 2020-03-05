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Четверг, 05.03.2020
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Исследователи обнаружили возможную ДНК динозавра

Исследователи обнаружили возможную ДНК динозавра
13:44 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости науки:Если предположения ученых подтвердятся, это будет означать, что генетический материал может храниться в окаменелостях гораздо дольше, чем предполагалось.

Ученые обнаружили в хряще динозавра, который обитал на Земле около 75 миллионов лет назад, скопление хорошо сохранившихся клеток. По словам исследователей, им удалось найти "что-то, что химически согласуется и реагирует как ДНК", сообщает "Популярная механика".

В ходе исследования ученые изучали черепа двух молодых динозавров, которые хранились с 1980-х годов. Им удалось обнаружить множество крошечных округлых структур. Некоторые из них содержат темное вещество, напоминающее ядро клетки, и спутанные образования, которые напоминают хромосомы.

"Я не могла в это поверить, мое сердце почти перестало биться", — заявила палеонтолог позвоночных Алида Бейлль из Академии наук Китая. По словам молекулярного палеонтолога Мэри Швейцер, которая присоединилась к исследованию после первого изучения черепов, окаменелости тираннозавра могут сохранять белковые клетки на протяжении миллионов лет.

"Я даже не хочу называть это ДНК, потому что из осторожности я не хочу преувеличивать результаты исследования. В этих клетках есть что-то, что химически согласуется и реагирует как ДНК", - заявила она. 

Одна из причин, почему повторение сценария "Парка Юрского периода" невозможно, заключается в том, что ДНК не хранится так долго. Период ее полураспада составляет 521 год, через примерно 5,3 миллиона лет нити ДНК становятся нечитаемыми. Найденным же черепам 75 миллионов лет.

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Исследователи утверждают, что обнаружили несколько интересных клеток, две из которых все еще связаны, словно они замерли на последних этапах деления. Клетки динозавров сравнили с окрашенными хрящевыми клетками эму, которые продемонстрировали аналогичное внутриклеточное содержимое — белки и ядра.

Чтобы узнать больше, ученые добавили в клетки антитела доминирующего белка хряща, известного как коллаген II. То, как реагировал органический матрикс, предполагает, что подобный белок может содержаться и в самих клетках. "Данный иммунологический тест подтверждает наличие в динозавре остатков оригинальных хрящевых белков", — пояснила Швейцер.

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Исследование, Динозавры, Наука, ДНК, ДНК динозавров.
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