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Умнее, чем думали раньше: представители Homo erectus умели делать разное орудия труда

Умнее, чем думали раньше: представители Homo erectus умели делать разное орудия труда
16:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Выводы, к которым пришла международная группа ученых, опровергают действующую теорию о развитии этого вида древних людей.

Homo erectus — первые безусловные прямоходящие предки человека, которые появились в Африке примерно 2 млн лет назад. Считается, что они первыми начали использовать орудия труда, добывать огонь и обрабатывать пищу.

Теперь ученые узнали новые подробности об образе жизни и достижениях Homo erectus, обнаружив во время раскопок в пустыне Афар на северо-востоке Эфиопии черепа двух представителей этого вида, а также множество разнообразных орудий труда.

Изучение орудий показало, что они, вероятно, изготовлены гоминидами вида Australopithecus garhi, которые использовали подобные инструменты в течение более чем 300 тыс. лет. В частности, ученые обнаружили кирки, верхняя часть которых была выполнена из булыжников трахита, риолита и базальта разного размера.

На это указывает состав зубов, обнаруженных внутри черепов: анализ показал, что их обладатели питались очень разнообразно, включая в рацион как растительную пищу, так и мясо. Вполне возможно, что для разделки туш животных, выкапывания кореньев и личинок насекомых из почвы Homo erectus пользовались разными инструментами.

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"Никто не сомневается в том, что ранние представители рода Homo умели изготовлять орудия труда. Тем не менее, подобные инструменты редко находят вместе с останками гоминид. Мы обнаружили и ашельские, и олдувайские орудия труда рядом с двумя разными черепами Homo erectus. Это противоречит представлениям о том, что каждый вид древних людей был связан только с одним типом орудий труда" - Силеши Семау, ведущий автор исследования.

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Наука, Homo erectus, Орудие труда, Первые люди.
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