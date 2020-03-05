Напечатанные сосуды: открыт новый материал для 3D-печати

Новости науки:Обнаруженный белок может образовывать трубчатые структуры, которые копируют некоторые свойства сосудистой ткани.

Самосборка — это процесс, с помощью которого несколько компонентов могут объединиться в более крупные четко определенные структуры. Биологические системы полагаются на этот процесс для контролируемой сборки молекулярных строительных блоков в сложные материалы, способных расти, размножаться и выполнять определенные функции.

Исследование международной группы опубликовано в журнале Nature Communications.

В новой работе исследователям удалось воспроизвести этот процесс в лаборатории: в частности они организовали самосборку белка с оксидом графена. В ходе этого процесса гибкая область белка упорядочивается в соответствии со структурой оксида графена, создавая сильное взаимодействие между веществами.

Материал можно использовать как основу для печати биосовместимых трехмерных структур. В качестве демонстрации исследователи напечатали с использованием новой техники сосуды со сложной геометрией и размером до 10 мкм.