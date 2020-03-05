Солнцезащитный крем или защита от паразитов? Почему светятся скорпионы

Новости науки:Склонность скорпионов светиться под воздействием ультрафиолета была обнаружена давно, но причина свечения установлена не была.

Большинство скорпионов светятся сине-зеленым цветом при освещении ультрафиолетовым или естественным лунным светом. Ученые думают, что флуоресцентная смазка действует как солнцезащитный крем или помогает находить товарищей в темноте. Теперь исследователи, опубликовавшие статью в ACS Journal of Natural Products, определили новое флуоресцентное соединение из экзоскелетов скорпиона. Команда говорит, что соединение может защитить этих паукообразных от паразитов.

Более 60 лет назад ученые впервые обнаружили склонность скорпионов светиться под воздействием ультрафиолета. До настоящего времени только два флуоресцентных соединения, β-карболин и 7-гидрокси-4-метилкумарин, были идентифицированы в твердой внешней оболочке скорпионов или их экзоскелете. Масахиро Мияшита и его коллеги задались вопросом, могут ли быть другие флуоресцентные молекулы с другими химическими свойствами, которые были упущены в предыдущих исследованиях.

Исследователи извлекли соединения из расплавленных экзоскелетов скорпиона Liocheles australasiae, используя химические условия, отличные от тех, которые использовались в предыдущих экспериментах. Они очистили соединение, демонстрирующее наиболее интенсивную флуоресценцию, и определили его структуру, представляющую собой сложный эфир фталевой кислоты, который ранее обладал противогрибковыми и антипаразитарными свойствами у других организмов.

Это открытие говорит о том, что новая молекула, которую исследователи обнаружили у нескольких дополнительных видов скорпионов, могла бы помочь защититься им от паразитарных инфекций. По словам ученых, по сравнению с двумя ранее идентифицированными флуоресцентными соединениями, новая молекула, вероятно, более слабо способствует флуоресценции скорпиона.