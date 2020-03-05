Светится и не боится воды: ученые создали уникальную ткань

Новости науки:Материал можно растягивать мыть и прикасаться к нему несмотря на то, что через него проходит электрический ток.

Исследователи в течение нескольких последних лет разрабатывают ткань, которая может использоваться для умной одежды. Такой материал должен быть достаточно эластичным и электропроводным, чтобы совместить функциональность и удобство при носке.

В новой работе ученые разработали новую технологию производства гибкой и полупрозрачной ткани, которая способна светиться под действием тока. В качестве опытного образца исследователи взяли ткань с эластичностью, похожей на материал для изготовления колготок.

Ткань состоит из двух слоев нейлон-полиуретана, покрытых слоем золота. Металл используется в качестве электродов, а между двумя слоями проложен еще один — эластичный и полупрозрачный излучающий слой.

Когда материал затвердел, исследователи подключили его к источнику переменного тока с напряжением в несколько сотен вольт — это заставило материал светиться.