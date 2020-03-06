Скачать
Пятница, 06.03.2020
В Кабмине рассказали, как будут "спасать" промышленность
В Кабмине рассказали, как будут "спасать" промышленность
В зоне ООС подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены
В зоне ООС подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
ТОП 3 полезные практики на исполнение желаний в марте
ТОП 3 полезные практики на исполнение желаний в марте

Новое исследование: Как сохранять воспоминания во время сна

Новое исследование: Как сохранять воспоминания во время сна
13:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:В основе способа, разработанного учеными, лежит введение специального аромата, стимулирующего процессы формирования памяти, только в одну ноздрю.

Исследователи из Тель-Авивского Университета и Института имени Вейцмана в Реховоте предложили инновационный метод поддержки процессов запоминания во сне. Статья о методике опубликована в издании Current Biology.

"Мы знаем, что процесс консолидации памяти происходит в мозге во время сна, — говорит ведущий автор исследования Элла Бар. — Для долговременного хранения памяти информация постепенно переходит из гиппокампа — области мозга, которая служит временным буфером для новых воспоминаний — в неокортекс. Но как этот переход происходит, остается нерешенной загадкой".

Благодаря новой методике проблему, которую озвучила Бар, можно будет решить. Такая подача аромата позволит запускать процессы консолидации во время сна только в одном из полушарий мозга. Это даст возможность сравнить активность полушарий и выделить специфические сигналы, которые соответствуют реактивации памяти.

В эксперименте, проведенном исследователями, участвовали 30 человек. Испытуемые смотрели на экран и запоминали определенные сочетания слов, которые появлялись на левой или на правой половине экрана. Параллельно по специальной трубке в одну из ноздрей им подавали аромат розы. Затем ученые проверили, хорошо ли испытуемые запомнили сочетания, и отправили людей спать. Во время сна тем же способом и в ту же ноздрю подавали аналогичный запах. Испытуемые из контрольной группы проходили такие же процедуры, но в процессе восприятия слов с экрана их не подвергали воздействию запаха.

Напечатанные сосуды: открыт новый материал для 3D-печати
Напечатанные сосуды: открыт новый материал для 3D-печатиЧитать полностью

Электрическую активность мозга во время сна записывали при помощи ЭЭГ. Результаты показали, что "односторонний" прием аромата приводил к различным паттернам активности в полушариях мозга. Полушарие, которое воспринимало запах (левое при подаче аромата в правую ноздрю и наоборот), демонстрировало более активные электрические сигналы консолидации воспоминаний. Кроме того, тесты, проведенные после пробуждения испытуемых, показали, что участники лучше запомнили слова, соответствующие полушарию, которое воспринимало аромат розы.

"Наши результаты подчеркивают, что процесс консолидации памяти может быть усилен внешними сигналами, такими как запахи", — подытоживает Элла Бар. Очевидно, при помощи обонятельных стимулов можно локально манипулировать памятью человека. Работа израильских ученых также демонстрирует, что консолидация памяти, вероятно, включает интенсивный обмен информации между гиппокампом и специализированными регионами коры головного мозга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Сон, Память, Наука, Здоровый сон, Как сохранять воспоминания во время сна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
02 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
03 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
04 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
05 Тилля Линдеманна заметили в одном из киевских кафе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Работаем, чтобы в марте провести обмен, а в апреле - &quot;нормандскую встречу&quot;
Зеленский рассчитывает на обмен пленными уже в марте
СМИ узнали, кто стал исполняющим обязанности генпрокурора
Офис генпрокурора получил временного руководителя
Таможня ответила на заявления Зеленского
Таможня ответила на заявления Зеленского
Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)
Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь