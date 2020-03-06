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Больше никаких игл: изобретена новая технология "съедобных" вакцин (Фото)

Больше никаких игл: изобретена новая технология "съедобных" вакцин (Фото)
20:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Американские ученые смогли стабилизировать препараты вакцин: теперь их можно хранить без холодильников и принимать без уколов.

Вакцины - одно из величайших достижений современной медицины, спасшее десятки, если не сотни миллионов жизней. Однако они состоят из белковых молекул, ослабленных вирусных частиц, их фрагментов и отдельных белков. Это делает вакцины нестабильными и капризными относительно условий хранения. Они требуют использования холодильников и при транспортировке, усложняя и без того сложную инфраструктуру вакцинации. В западных странах 40 процентов стоимости вакцин составляют затраты именно на хранение и транспортировку.

Неудивительно, что ученые постоянно пытаются найти способы получить более стойкие препараты вакцин - лиофилизацией, "запиранием" в геле и тому подобное. А новая разработка команды Марии Кройл (Maria Croyle) сохраняет вакцины в легко хранящихся при комнатной температуре, тонких и съедобных пленках, позволяя отказаться и от инъекций, внося препарат перорально. Свою работу авторы представили в статье, опубликованной в журнале Science Advances; коротко о ней рассказывает пресс-релиз Техасского университета в Остине.

По словам Марии Кройл, работа началась еще в 2007 году и была вдохновлена документальным фильмом о том, как ДНК древних насекомых сохраняется в янтаре. В такую окаменевающую, как карамель, субстанцию ученая решила поместить и препараты вакцин. Начался поиск различных комбинаций растворов сахаров и солей, кристаллизация которых не вызывала бы разрушение белковых комплексов.

Прототипы съедобных вакцинирующих пленок

В общей сложности было опробовано около 450 различных вариантов, пока нужный не был найден. Такой раствор наносится на тонкую подложку и в него вносятся антигены. Жидкость быстро высыхает, оставляя прочный матрикс, в котором антигены стабилизируются, а для большей защиты все покрывается защитной пленкой из съедобного материала. Эксперименты показали, что препарат можно вносить не только внутримышечными уколами, а просто растворяя пленку во рту.

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"Внесение живых вирусов гриппа на пленке сублингвальным (под язык. - Прим. NS) или трансбуккальным (между десной и щекой. - Прим. NS) путем стимулировало иммунный ответ и появление антител так же эффективно или даже эффективнее, чем внутримышечной инъекцией", - пишут авторы. Сообщается, что лицензию на дальнейшую разработку и применение новой технологии получил основанный авторами стартап. У проекта уже есть начальное финансирование, в том числе со стороны фармацевтической компании Asklepios BioPharmaceutical Inc.

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Вакцины, ДНК, Вакцинация, Мария Кройл.
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