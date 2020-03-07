Первый космический аппарат NASA пролетает всего лишь в 250 метрах от поверхности (Видео)

Новости науки:Высота этого пролета является беспрецедентно низкой для данного аппарата.

В минувший вторник, 3 марта, зонд Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) выполнил очень низкий пролет над местом отбора образцов под названием Nightingale, проводя съемку с высоты всего лишь в 250 метров над поверхностью.

Местечко Nightingale, являющееся основной предполагаемой зоной отбора образцов миссии OSIRIS-Rex, расположено внутри кратера, находящегося в северном полушарии астероида Бенну.

Чтобы выполнить этот 5-часовой пролет, космический аппарат покинул свою безопасную орбиту высотой 1 километр и направил научные инструменты на участок поверхности диаметром около 16 метров. Высота над поверхностью космического камня, с которой в ходе этого пролета были произведены научные измерения, является беспрецедентно низкой для этой миссии.

Основной целью пролета было получить снимки высокого разрешения предполагаемого места отбора проб. Механизм отбора образцов грунта этого космического аппарата предназначен для захвата небольших фрагментов горных пород размером порядка 2 сантиметров, поэтому снимки поверхности, сделанные при помощи камеры PolyCam в ходе этого низкого пролета, являются очень подробными, позволяя команде ровера находить и локализовывать камни настолько малых размеров.

Несколько других инструментов аппарата, а именно OSIRIS-REx Thermal Emissions Spectrometer (OTES), OSIRIS-REx Visual and InfraRed Spectrometer (OVIRS), OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) и устройство получения цветных изображений MapCam, также были активизированы в ходе этого пролета.

«Генеральные репетиции» отбора проб вещества астероида Бенну будут выполнены этой весной, а реальный отбор образцов грунта с поверхности астероида в местечке Nightingale планируется на август.