Как спутники Starlink портят астроснимки

Новости науки:Компания SpaceX недавно запустила 300 спутников Starlink, а в ближайшие годы их число может вырасти до 42 000.

Дэвид Бланшар из города Флагстаффа в американском штате Аризона решил запечатлеть соединение Венеры и Урана в созвездии Овна 4 марта, но вместе с планетами на снимок попала внезапная "звездная бомбардировка".

"Во время экспозиции полдюжины интернет-спутников Starlink пролетели между планетами. Как минимум один спутник вспыхнул и на короткое время стал одним из самых ярких объектов на небе — ярче него были только Луна, Венера и, возможно, Сириус", — отметил фотограф.

Попытки SpaceX уменьшить яркость своих аппаратов в ночном небе пока безуспешны.

Напомним, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса, анализируя снимки, полученные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.